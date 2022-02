0 Facebook Terrore sul traghetto, divampa l’incendio a bordo della Grimaldi: “Ci sono 300 passeggeri” Cronaca 18 Febbraio 2022 08:08 Di Fabiana Coppola 1'

Un terribile incendio è scoppiato questa mattina a bordo del traghetto verso Brindisi. Si tratta dell’Euroferry Olympia Grimaldi Lines che parte da Igoumenitsas, in Grecia.Le fiamme si sono sviluppate nei pressi del garage del traghetto forse partire da un camion.

La nave si trovava nei pressi di Corfù. Il capitano stato costretto a dare ordine di evacuazione. I 237 passeggeri, più i 50 membri dell’equipaggio sono stati messi in salvo con le scialuppe di soccorso e con imbarcazioni della Guardia Costiera e di navi private., come ha reso noto il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katasafados, Si trovano tutti a Rodi.

“Tutti i passeggeri stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio – ha detto il vice ministro Katsafados in un’intervista televisiva – il capitano ha ordinato l’evacuazione della nave per il grande incendio ed ha detto che le condizioni climatiche sono buone”.