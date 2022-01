0 Facebook Aversa, apre il ristorante food-porn: ecco ‘Il Ventinove’. Dolci a forma di pene e vagina Apre Il Ventinove. È un nuovo ristorante, un'idea che coniuga sesso e cibo. Caratteristici i pancake a forma di pene e vagina Cucina 20 Gennaio 2022 12:53 Di redazione 2'

Aprirà in via Seggio 52 ad Aversa il nuovo locale, anzi il nuovo ristorante, il cui concept è stato quello di unire il sesso al cibo. Si chiama ‘Il Ventinove‘ e da sabato 22 gennaio è pronto ad accogliere i primi clientib.

“Il Ventinove nella smorfia napoletana indica Il padre di bimbi, ovvero l’organo genitale maschile che consente quindi di mettere al mondo i figli. Da qui il nome del locale. Nel logo c’è un pene alato, simbolo già utilizzato nell’antica Roma. Queste figure erano chiamate fascinum o peni divini, usati per evitare il malocchio, tra le altre cose. Vari storici spiegano il potere simbolico e magico degli amuleti fallici sostenendo che avevano a che fare con la fertilità“, queste le parole della Ceo dell’azienda Ida Iorio, riportate da CasertaToday.

“Nel nostro locale non saranno serviti alcolici. Vogliamo riportare il gusto del divertimento sano anche in via Seggio. Il Ventinove è un format già apprezzato in Spagna ed in Francia, ed è il primo locale in Italia nel suo genere, quindi, a partire da sabato 22 gennaio vi invitiamo in via Seggio 52 per assistere alla trasformazione del sesso in cibo, con dolci a forma di vagina e di pene“.