Ricoverata in Terapia Intensiva dopo aver contratto il Covid , non era vaccinata e le sue condizioni si sono aggravate dopo il parto ed è deceduta. La piccola è nata a 33 settimane ed è di 1800 grammi. Un’altra donna che si aggiunge alla lunga lista di madri non vaccinate decedute a causa del virus presso il noscomio napoletano. L’allarme è lanciato proprio dai medici del Policlinico di Napoli, che parlano di troppe madri decedute e di troppi bambini nati prematuri che non conosceranno mai il genitore.

“È stata intubata appena nata — spiega Francesco Raimondi, docente universitario di Pediatria e direttore della Terapia intensiva neonatale del policlinico Federico II — ed ora è in equilibrio clinico. Speravamo di dimetterla e di consegnarla alla mamma. Mamma che, purtroppo, non conoscerà mai”. Raimondi lancia l’allarm esu quella che ha definito una vera e propria strage: “Bisogna fermare questa strage, non se ne può più. Occorre persuadere queste donne che bisogna vaccinarsi contro il Covid. Ciò che stiamo vedendo in questi mesi è terribile. Soprattutto in Campania si registra un numero di casi superiore alle altre regioni. Il mio reparto continua ad essere sovraffollato di neonati prematuri e figli di mamme Covid. Abbiamo lanciato un appello alcuni mesi fa alle istituzioni, ma ci aspettavamo un aiuto che, finora, non è pervenuto”.