0 Facebook Ilaria D’Alessio bomba sexy sui social: “Esistono due tipi di donne” Spettacolo 16 Febbraio 2022 18:14 Di redazione 2'

Ilaria D’Alessio ha lasciato i suoi followers senza parole con un video pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram. Dopo le frasi d’amore ‘per gli uomini della sua vita’ in occasione della Festa di San Valentino, ha lanciato un messaggio molto chiaro.

Ilaria D’Alessio e il messaggio sulle donne in un video

La figlia di Gigi D’Alessio ha pubblicato un video in cui indossa una giacca-vestito in pelle molto corta. Nel filmato si è divertita a sfilare, ha poi allegato un commento: “Nella vita esistono due tipi di donne: quelle che puoi comprare, quelle che non puoi comprare. Fai la tua scelta”.

Il video di Ilaria D’Alessio ha fatto il boom di like e commenti, la ‘mini sfilata sexy’ è molto piaciuta ai suoi followers. La figlia di Gigi, infatti, ha mostrato ancora una volta una forma smagliante. A stupire però sono le parole usate. Si riferiva a qualcuno di preciso? Difficile dirlo, non è escluso però che il messaggio sottenda un riferimento a qualcosa o qualcuno.

Il post di Ilaria D’Alessio