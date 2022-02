0 Facebook Battipaglia piange Sergio Satriano, scomparso a 35 anni: “Non si può morire così” Cronaca 16 Febbraio 2022 16:05 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Battipaglia, una vita spezzata troppo presto. Sergio Satriano è morto all’età di 35 anni, la notizia della sua scomparsa è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al comune nel Salernitano lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo.

Dolore a Battipaglia per la morte di Sergio Satriano

Sergio lascia una bambina piccola. Non si conoscono le cause del decesso, se il giovane padre lottasse contro un brutto male o se sia stato colpito da un malore improvviso. In tanti l’hanno voluto ricordare sui social con parole di dolore e incredulità dinanzi a una simile tragedia.

“Si potrebbero passare giornate intere a raccontare i nostri aneddoti. Eri quello scombinato del gruppo ed è per questo che ti volevamo e ti vogliamo un mondo di bene. Tu sei uno di noi e non lo dimenticheremo mai. Veglia da lassù sulla tua piccola Gioia. E se hai tempo dai uno sguardo anche su di noi. Ti vogliamo bene Sergio” , questo il messaggio della società sportiva con cui era tesserato il 35enne.

Ma anche gli amici lo ricordano con tante parole d’affetto, come questo messaggio: “Amico mio, un dolore lancinante, devastante, un senso d’incredulità che mi pietrifica, il tuo sorriso, la tua energia mi accompagneranno fino a quando avrò vita. Salutami i nostri 2 amati papà, i nostri boss come ti piaceva chiamarli e mi raccomando, non mollare neppure per un attimo la tua piccola. Resterai tatuaggio dell’anima!!!”.