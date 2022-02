0 Facebook Belen Rodriguez sulla rottura con Antonino Spinalbese: “Ho sbagliato, ho fatto le cose subito. Ho peccato di entusiasmo” Spettacolo 16 Febbraio 2022 16:04 Di redazione 2'

Belen Rodriguez è uscita allo scoperto con Stefano De Martino e al settimanale Chi ha voluto rilasciare dichiarazioni anche in merito alla fine della sua relazione con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia 7 mesi fa, Luna Marì.

“E’ mai stata attratta da una donna?”, nell’intervista la domanda inappropriata “A me piacciono gli uomini – risponde – Ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no”. E se dovesse fare un nome? “Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. E poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez“.

Belen Rodriguez sulla rottura con Antonino Spinalbese

Vuole andarci con i piedi di piombo Belen che confessa, in merito all’ex compagno: “Ho sbagliato, perché sono una entusiasta. Ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. In merito al body shaming la Rodriguez ha dichiarato: “Io credo che l’omofobia, come il body shaming, come gli stron*i – dice Belen – come ci saranno sempre il bene e il male”.