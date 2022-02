0 Facebook “Scoperti a imbrogliare e mi hanno picchiato”, Luca Abete spiega perché è stato aggredito: il video Luca Abete aggredito. L'inviato del noto telegiornale satirico è rimasto vittima di un'aggressione in provincia di Napoli News 15 Febbraio 2022 19:34 Di redazione 2'

È di ieri la notizia secondo la quale l’inviato di Striscia la notizia, Luca Abete è stato aggredito e picchiato a Caivano (località dell’area Nord in provincia di Napoli). Anche la sua troupe è stata malmenata.

Luca Abete aggredito

Ancora un’aggressione per Luca Abete e la sua troupe, stavolta a Caivano, mentre l’inviato di Striscia la notizia stava realizzando un servizio sulla vendita illegale di auto sottoposte a sequestro per il recupero di pezzi di ricambio per il mercato nero.

Luca Abete aggredito: i fatti

La situazione – si legge in una nota della trasmissione – si è surriscaldata quando Abete si è palesato per chiedere spiegazioni al venditore, che prima si è rifugiato in casa, poi ha scatenato una “caccia all’inviato” in compagnia della madre.

Luca Abete aggredito: il post su Facebook

“Una volta smascherati, mamma e figlio, reagiscono così! Si credono autorizzati a poter fare tutto: sia gli imbrogli che le aggressioni a chi li smaschera! Questo amorevole scambio di opinioni mi è costato 5 giorni di prognosi, ma c’è la grande soddisfazione di aver combattuto anche stavolta per la legalità! Grazie a tutti per i messaggi di solidarietà!“.

Luca Abete aggredito: il video su Facebook