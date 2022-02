0 Facebook Taurasi, abusa di una minorenne: arrestato Abusa di una minorenne. Il trentottenne ha prima accompagnato una ragazza a casa e poi ha abusato della giovane. Le indagini dopo la denuncia Cronaca 15 Febbraio 2022 20:34 Di redazione 2'

È accusato di avere abusato di una minorenne che stava accompagnando a casa dopo una festa l’autista di 38 anni di Taurasi (in provincia di Avellino) al quale la Polizia di Stato di Ariano Irpino ha notificato la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Benevento su richiesta dell’ufficio inquirente sannita coordinato dal procuratore Aldo Policastro.

Abusa di una minorenne

Le violenze sessuali sulla minorenne, secondo il racconto reso agli investigatori, sarebbero avvenute in una strada di campagna, imboccata dal 38enne dopo avere accompagnato a casa l’amica che era con la giovane. Le due avevano scelto di noleggiare un’auto con conducente per recarsi alla festa di compleanno di una loro amica.

Abusa di una minorenne: il ritorno dalla festa

Sulla via del ritorno, però, dopo aver accompagnato una delle due ragazze, il trentottenne, rimasto solo in auto con l’altra giovane, si è diretto in una strada isolata di campagna dove sono avvenuti gli abusi malgrado lo supplicasse di lasciarlo andare. Il trentottenne ha poi riaccompagnato a casa la minorenne la quale, appena ripresosi dallo choc, ha telefonato all’amica.

Abusa di una minorenne: le indagini

Le indagini, scattate subito dopo la denuncia, hanno consentito raccogliere gravi indizi a carico dell’autista nei confronti del quale oggi il gip di Benevento, al termine di indagini della Polizia coordinate dalla Procura di Benevento, ha emesso la misura cautelare ritenendolo, a causa dell’attività lavorativa che svolge, capace di reiterare il reato, cioè di perpetrare di nuovo abusi ai danni dei suoi clienti, anche minorenni.