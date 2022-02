0 Facebook Follia di San Valentino a Napoli, minaccia la compagna con ferro da stiro e forbici: lei fugge e ferma agenti in via Toledo Cronaca 15 Febbraio 2022 17:00 Di Piero De Cindio 1'

Lite tra compagni nel giorno di San Valentino. E’ accaduto in un appartamento dei Quartieri Spagnoli, una discussione tra coniugi finita violentemente. Una donna nel pomeriggio di lunedì ha fermato alcuni agenti del commissariato San Ferdinando, impegnati nel servizio di controllo, spiegando di essere stata aggredita dal suo partner.

Minaccia la compagna con ferro da stiro caldo e forbici

La donna, in evidente stato di agitazione, ha riferito agli agenti che, come è già accaduto in diverse occasioni, il suo compagno l’aveva aggredita poco prima mentre discutevano all’interno del loro appartamento. L’uomo l’aveva prima minacciata con un ferro da stiro caldo, poi l’ha trascinata per le scale fino al piano inferiore e infine l’ha presa a schiaffi e minacciata con un paio di forbici.

Riuscita a fuggire, invia Toledo ha trovato gli agenti, cui ha raccontato tutto. Gli uomini della Mobile dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza dell’attività che l’uomo gestisce al piano inferiore dell’appartamento, hanno comprovato la testimonianza della donna e arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia.