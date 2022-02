0 Facebook Michelle Hunziker, lacrime di dolore in tv: “Una grande sofferenza, è un fallimento e fa davvero male, come un lutto” Spettacolo 13 Febbraio 2022 21:11 Di redazione 1'

Michelle Hunziker è stata intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin alla vigilia del nuovo show di Canale Cinque Michelle Impossible. La conduttrice svizzera non ha potuto non parlare della sua vita privata e della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, 10 anni d’amore e due figlie: Sole e Celeste.

La conduttrice, commossa, ma sorridente ha chiarito di aver fatto la scelta giusta. Non ha voluto specificare la natura della rottura né i dettagli, ma Michelle ha dichiarato di avere un buon rapporto con l’ex e di voler conservare del matrimonio solo le cose belle. Le lacrime di Michelle sono comparse quando quest’ultima ha ricevuto un messaggio del fratello maggiore Harold.

Non è di certo la prima separazione che la Hunziker si trova ad affrontare la stessa rottura che affrontò con Eros Ramazzotti. La coppia ora si riunirà sul palco per il programma, ma ovviamente entrambi sono chiari sul fatto che non ci sia nessun ritorno di fiamma.