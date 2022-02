0 Facebook Asilo degli orrori, l’ammissione delle maestre: schiaffi ai bimbi: “Eravamo stressate, troppo lavoro” Cronaca 15 Febbraio 2022 08:42 Di redazione 1'

Arrivano le prime ammissioni delle maestre che davanti al gip ammettono: “Stressate per il troppo lavoro”. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Alessandra Grammatica, hanno ammesso gli addebiti sostenendo che i comportamenti fossero riconducibili allo stress da iper lavoro.

Asilo degli orrori a Casapulla: l’ammissione delle maestre

Le due maestre, difese dagli avvocati Giuseppe Stellato e Gennaro Cierro, sono adesso finite ai domiciliari per i maltrattamenti dei bambini nell’asilo degli orrori di Casapulla, nel Casertano. I presunti maltrattamenti che, dopo i racconti dei bambini, le chat su whatsapp e le immagini delle videocamere, non potevano che essere confermati. Le maestre hanno dichiarato di aver agito in quel modo perché stressate per i turni di lavoro troppo duri, anche di 10 ore, e pagati pochissimo (2,50 all’0ra). Questo avrebbe ridotto la capacità di controllo.

Lo stesso provvedimento e’ stato notificato anche alla preside della scuola, difesa dall’avvocato Treppiccione, ma quest’ultima si è avvalsa della facoltà di non rispondere.