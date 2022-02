0 Facebook L’asilo degli orrori, bimbi presi a schiaffi, tirati giù dai lettini: “La maestra mi fa male, mi ha obbligato.a farlo” Cronaca 10 Febbraio 2022 14:50 Di redazione 2'

Sono scene dell’horror quelle che emergono dalle chat delle maestre dell’asilo degli orrori. I racconti d’una bambina alla mamma che hanno condotto al processo conte le tre insegnanti del nido privato “Piccole pesti” di Casapulla.

L’asilo degli orrori a Casapulla: la chat degli orrori

La bambina ha parlato di violenze e della maestra che la costringeva a mangiare. Come riportato da Edizione Caserta, la madre ha poi scoperto che lo stesso trattamento riguardava sia i bambini grandi che quelli più piccoli. Dopo la denuncia i carabinieri della Stazione di San Prisco e della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno così messo sotto controllo i cellulari delle tre maestre. Spinte, grida, schiaffi, soprattutto durante i pasti. I bambini venivano umiliati, presi a schiaffi e messi in angolo con mani in testa, qualche bimbo era tirato giù dal lettino con la forza.

Le insegnati (residenti a Casapulla e Macerata Campania) sono tre: due di 50 anni e l’altra di 25, lavorava da qualche mese presso la scuola. Coinvolta nell’inchiesta anche la direttrice, Francesca Merola, 50 anni. Ora si è in attesa degli interrogatori di garanzia mentre le tre sono agli arresti domiciliari.