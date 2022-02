0 Facebook Alex Belli in casa, notte di passione con Delia poi va da Soleil: “Non la devi toccare” Spettacolo 15 Febbraio 2022 16:19 Di redazione 1'

Alex Belli rientra nella casa del Grande Fratello Vip e subito accade di tutto. Dopo la puntata l’attore ha parlato con Delia Duran e Soleil Sorge, ma quando dice di non aver mai detto di essere innamorato di Sole e si inginocchia per toccarla, la Duran va in escandescenze.

Dopo questo momento però Alex ha voluto chiarire con la moglie. “Ascoltami, sono qua adesso. Sono venuto qua dentro per te. Ti devi fidare, tutti sparlano. Mi devi ascoltare, sei andata in over”. “Ti chiedo scusa, ma quei tweet erano solo una piccola punta dell’iceberg che ti arrivava, io in puntata cercavo di spiegartelo”. Dopo questo chiarimento i due sono tornati insieme e si sono stretti per stare di nuove insieme. “Godiamoci questo momento, è una fortuna che io sia qui. Io lascio perdere tutti i 3 anni bellissimi vissuti insieme per questa str**ta qui?”.

Insomma tutto bene quel che finisce bene!