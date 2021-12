0 Facebook Alex Belli e la verità sull’uscita dalla casa, la frase detta a Soleil accende il mistero Spettacolo 15 Dicembre 2021 13:19 Di redazione 2'

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena, tra tutti l’uscita di Alex Belli che ha riabbracciato sua moglie Delia. La modella sudamericana in diretta aveva detto che non sapeva se fosse riuscita a perdonarlo e che ora sia aspetta delle dimostrazioni. Poi le foto della coppia a Roma Termini hanno lasciato pensare che la pace in realtà è già arrivata, facendo storcere il naso a chi ha gridato al complotto.

La verità sull’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip

Ma in realtà l’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip resta avvolta nel mistero per una frase che il concorrente avrebbe detto qualche ora prima della puntata a Soleil Sorge. Parole che rassicuravano l’ex protagonista di Uomini e Donne: “Tanto non vado via stasera, stai tranquilla. Me l’hanno detto di togliermelo dalla testa”. Dunque, si pensa che l’attore di Cento Vetrine avrebbe voluto dire alla moglie che in realtà sarebbe rimasto in casa, poi violando il distanziamento è dovuto uscire per regolamento.

Belli, però, aveva anche già le valigie pronte, altro dettaglio che avvolge nel mistero l’uscita del concorrente della casa. Era già tutto premeditato? Perché dire quelle cose a Soleil? L’attore di Cento Vetrine è finito nella bufera proprio per quest’atteggiamento ambiguo.