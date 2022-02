0 Facebook Tragedia di San Valentino, moglie muore sulla tomba del marito: ha avuto un infarto, erano 40 anni che lo faceva Cronaca 15 Febbraio 2022 16:05 Di redazione 1'

Una tragedia che non passa inosservata quella di una donna morta sulla tomba del marito il giorno di San Valentino. Erano 40 anni che la donna faceva visita al marito defunto ogni giorno e proprio ieri, nella giornata degli innamorati, è morta al cimitero a causa di un malore improvviso.

Erminia Dossi è la vittima. Una donna di 85 anni originaria di Fara D’Adda e residente a Treviglio, in provincia di Bergamo. Il marito, Giacomo Bonacina, è morto 40 anni fa. Lei per tutto questo tempo aveva deciso di recarsi ogni giorno in visita per portare un fiore o anche solo per un ricordo.

Tragedia di San Valentino, moglie muore sulla tomba del marito:

L’ultima visita, quella avvenuta nel giorno di San Valentino, è stata davvero quella finale. La donna è morta, probabilmente a causa di un infarto, I sanitari del 118 non hanno potuto fare niente per salvarla. Una storia d’amore, romanticismo, velata di malinconia.