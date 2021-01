0 Facebook Dramma a Villaricca, agricoltore muore schiacciato da trattore: addio a Gerardo Cimmino Villaricca 28 Gennaio 2021 18:09 Di redazione 1'

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Villaricca, un agricoltore è morto in un incidente sul lavoro. Era a bordo del suo trattore quando, per dinamiche ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo.

Addio a Gerardo Cimmino

Il dramma è avvenuto in una campagna di Sessa Aurunca, ma la vittima, Gerardo Cimmino, era originario del comune di Villaricca. L’uomo, 63 anni, stava lavorando in una coltivazione di un fondo agricolo, improvvisamente il mezzo si è ribaltato finendogli addosso. Gli agricoltori della zona sono stati allertati dalle urla del collega e sono subito intervenuti per prestargli soccorso. Purtroppo quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La vittima era uno degli imprenditori della cooperativa Giotto, gli agricoltori della zona hanno bloccato l’attività in segno di lutto. Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.