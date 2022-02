0 Facebook Luca D’Alessio ‘Lda’ scoppia in lacrime ad ‘Amici’: “Non sono un raccomandato” Lda in lacrime ad 'Amici'. Il figlio di Gigi D'Alessio ha avuto un confronto con il suo insegnante Rudy Zerbi durante lo show Spettacolo 15 Febbraio 2022 21:21 Di redazione 2'

Uno sfogo, un modo per esternare le proprie sensazioni ed emozioni. Luca D’Alessio, noto come ‘Lda‘ suo nome d’arte, ha avuto un confronto con il proprio insegnante ad ‘Amici‘ Rudy Zerbi. Queste le parole del figlio di Gigi D’Alessio.

Lda in lacrime ad ‘Amici’

“Ho paura di quel palco, non riesco a cantare. Non do mai il meglio. Mi sento come se non riuscissi più a cantare, faccio le prove e va tutto bene, in puntata non riesco a esprimermi, a fare nulla. Sono troppo preso dalla paura. Ho perennemente paura di essere giudicato, non mi godo quel palco, ho l’ansia“.

Lda in lacrime ad ‘Amici’: le parole di Luca D’Alessio

“Sentirsi dire che è sempre per qualcun altro e non per me, dopo 18 anni diventa pesante. Quando pensano che essere ‘figlio di’ è facile per tante cose non sanno che in realtà ti rende la vita difficilissima. Soprattutto quando hai un padre che è una persona popolare, che fa il cantante o l’attore. Se mio padre avesse fatto il medico nessuno avrebbe detto niente, anzi avrebbero detto ‘che bello che segui le orme di tuo padre’. Perché con questo lavoro non succede lo stesso? Perché non vengo capito? Dopo 18 anni… Anche a scuola se mi succedeva qualcosa di bello, qualcuno pensava al marcio dietro. Ho fatto sempre tutto io, sempre tutto io. Il fatto che non riesco a farlo vedere mi distrugge, non ce la faccio“.