0 Facebook Sabato sera di sangue nel Napoletano, scende dall’auto e viene travolto: muore sul colpo Cronaca 13 Febbraio 2022 10:45 Di redazione 1'

Un sabato sera di sangue nel Napoletano. Un incidente mortale è avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, sulla Circumvallazione esterna, in direzione Lago Patrio, più o meno all’altezza del noto mega store Gloria.

Come riportato le tesate locali come il Meridiano e Teleclub, pare che uno dei conducenti delle auto coinvolte nell’incidente, sia sceso dalla vettura e sia stato travolto da una terza auto che sopraggiungeva a tutta velocità.

Incidente sulla Circumvallazione a Giugliano

I soccorritori del 118, giunti sul posto, non avrebbero potuto fare nulla per la vittima se non constatare il decesso. Non è ancora nota l’identità della vittima, ma sul posto sono giunte le forze dell’ordine per i rilevi del caso e per avviare le indagini.