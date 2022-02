0 Facebook Scontro tra moto e monopattino, due morti a Milano: uno dei conducenti aveva raggiunto fidanzata per aiutarla Cronaca 14 Febbraio 2022 18:06 Di redazione 1'

Per il conducente del monopattino non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferito gravemente il motociclista che però è deceduto in ospedale a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. E’ questo il tragico bilancio di uno scontro avvenuto tra un monopattino e una motocicletta.

Scontro monopattino moto, due morti a Milano

L’incidente è accaduto intorno alle 22 di domenica sera a Milano, in via Leonardo Da Vinci. Sembrerebbe che il conducente del monopattino, 39enne di origini straniere, stesse raggiungendo la fidanzata rimasta ferma con la macchina. L’impatto è avvenuto davanti ai suoi occhi. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma purtroppo per il 39enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.

Il conducente della moto, un uomo di 60 anni, è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale dove è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Questo tragico incidente pone di nuovo l’attenzione su un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante a Milano: il numero di incidenti in monopattino è infatti altissimo e c’è chi chiede regole più rigide.