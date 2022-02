0 Facebook Lacrime di dolore nel Napoletano, Giovanni si spegne a 28 anni: “Mi si spezza il cuore, la tua mamma” News 13 Febbraio 2022 18:10 Di redazione 2'

Lacrime di dolore a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove Giovanni è morto a 28 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il giovane si è spento oggi dopo aver lottato duramente.

A dare l’annuncio il consigliere comunale Francesco Iovinella che ha ricordato il ragazzo con un lungo post di cordoglio su Facebook: “È una domenica triste! Giovanni, è difficile accettare la volontà di Dio, la tua perdita a soli 28 anni ci lascia senza parole. Se chiudo gli occhi, ti vedo ancora bambino, correre nel cortile di casa, sento le tue urla gioiose, il tuo sorriso immenso e i nostri sguardi d’intesa. Quanti sguardi in questi due anni di lotta, quanta speranza.

Hai sempre combattuto, niente ha mai fermato la tua forza di volontà, neanche quando hai fatto sí che il seggio elettorale fosse istituito in ospedale, così da non far mancare il tuo sostegno alla mia candidatura. Mi si spezza il cuore al pensiero che la tua mamma, il tuo papà non possano più toccare con mano la tua presenza, ma in loro c’era e ci sarà per sempre la tua gentilezza e la tua caparbietà”.