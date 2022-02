0 Facebook Al Cimitero delle Fontanelle di Napoli, i giovani del quartiere chiedono la riapertura Cronaca 14 Febbraio 2022 19:53 Di Gianluca Madonna 1'

Stamane, nel giorno di san Valentino, volano palloncini a forma di cuore fuori al cimitero delle fontanelle della sanità. A chiedere la riapertura del sito unico al mondo, sono i giovani dell’associazione “Giovani del quartiere per il quartiere”, una manifestazione per sensibilizzare la riapertura del luogo simbolo della città di Napoli che è rimasto chiuso per ben due anni, causa pandemia globale.

Alla manifestazione erano presenti guide turistiche e figure politiche come la consigliera comunale Alessandra Clemente che ha aggiunto: “tanti turisti arrivano qui e trovano chiuso un sito storico della città. Napoli vive di turismo e vogliamo che continui ad ospitare turisti anche qui al cimitero delle fontanelle”.