0 Facebook Ragazzino di 15 anni arriva in caserma, i militari scoprono la follia: “Ha accoltellato una ragazza e due ragazzi” Cronaca 13 Febbraio 2022 11:19 Di redazione 1'

Una storia abbastanza surreale è avvenuta presso la caserma di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove un ragazzino di 15 anni si è presentato per sporgere denuncia nei confronti di alcuni suoi coetanei. Parlava di un diverbio avvenuto per futili motivi, ma i militari, non vedendoci chiaro sulla vicenda, hanno voluto approfondire.

La scoperta è stata pazzesca: il ragazzino aveva colpito poco prima con un coltello di 20 e 19 anni e ad una ragazza di 17 anni. Le tre vittime sono di San Giovanni a Teduccio e sono state curate dal personale sanitario presso l’Ospedale del Mare, non sono in gravi condizioni.

ll ragazzo, uno studente incensurato di Pollena Trocchia dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L’’arma era nella sua abitazione. Ora i Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.