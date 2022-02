0 Facebook Belen Rodriguez sull’insulto sessista di Teo Mammuccari: “Ci è andato forte, vi mostro cosa è successo davvero” Spettacolo 12 Febbraio 2022 10:31 Di redazione 2'

Parla Belen Rodriguez su quello che è stato il presunto insulto sessista di Teo Mammuccari a Le Iene. Il conduttore le avrebbe dato della “Put..” in maniera molto velata. Il programma di Italia Uno non ci sta e mostra una clip su quello che è successo veramente”. E’ la stessa argentina a condividere, nelle sue storie di Instagram la clip.

Belen Rodriguez sull’ insulto sessista di Teo Mammuccari

Si accendono subito le polemiche sul debutto di Belen a Le Iene. Dopo il gioco Passaparolaccia in cui a un certo punto lei dice: “Noo ragazzi, così sembro una…”. Una frase lasciata in sospeso alla quale Teo Mammucari avrebbe replicato con le seguenti parole: “Non sembri, sei una…, stiamo parlando di te”, è scoppiato il caso.

Ad accendere i riflettori sulla scena il critico di Dagospia, Gian Paolo Serino. Pronte le Iene hanno replicato con un video: “Ecco come nasce una fake news. sentite bene cos’è andato in onda. Per capire meglio cos’ha detto Teo a Belén abbiamo isolato l’audio di Mammucari e sentite un po’ cosa le dice davvero: ‘No sembri, stai raccontando… stiamo parlando di te, sembri…'”. Insomma a noi pare che non cambi proprio nulla in verità, ma…Anche Belen ha espresso solidarietà al collega scrivendo: “Con Teo ho un rapporto bellissimo. La sua comicità la conosco e non si permetterebbe di fare battute del genere. Ci va forte sì ma ha sempre una misura”.