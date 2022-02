0 Facebook Muore un bambino di 10 anni per Covid, è lutto in città: “Piccolo angelo dai tanta forza ai tuoi genitori” Cronaca 12 Febbraio 2022 12:22 Di redazione 2'

Dramma in città dove un bambino di 10 anni è morto a Causa del Covid. Aveva contratto il virus e man mano le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Muore un bambino di 10 anni per Covid a Pomezia

A dare la notizia è stato il sindaco del Comune di Pomezia. “L’Amministrazione comunale di Pomezia si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di un piccolo concittadino di dieci anni che stava combattendo contro il Covid-19” si legge sulla pagina Facebook del Comune. “Una notizia che ci ha lasciato tutti sgomenti – ha commentato il sindaco Adriano Zuccalà – Alla famiglia e ai suoi cari le condoglianze dell’Amministrazione e della comunità tutta per questa perdita così dolorosa”.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, lunedì, 14 febbraio, ci saranno i funerali nella Chiesa di San Benedetto. La notizia della morte del bambino ha sconvolto tutti e tantissimi sono i messaggi arrivati ai genitori anche su Facebook. “Ti vedevo sempre alla mensa della scuola, eri sorridente e giocavi con i tuoi compagni”; Eva commenta: “Queste sono le notizie che non vorresti mai leggere”. E Mauro: “Riposa in pace piccolo angelo e dai tanta forza ai tuoi genitori per sopportare questo grande dolore”.