Teo Mammucari insulta Belen Rodriguez, imbarazzo per l'argentina in diretta: "Così sei proprio una.." Spettacolo 11 Febbraio 2022

Lo scherzo è bello quando dura poco ed è ingiusto anche che una donna debba stare a certe dinamiche per reggere il gioco al sessismo che vige ovunque, soprattutto, ahimè, in televisione. Accade quindi che Belen Rodriguez, mentre racconta a Le Iene, durante il gioco “Passaparolacce“, episodi inediti riguardanti i suoi ex fidanzati, si ritrova faccia a faccia con battutine pessime di Teo Mammucari.

Gli insulti sessisti di Teo Mammucari a Belen Rodriguez

Dopo aver risposto a domande su flirt e fidanzati vari proprio la Rodriguez ha esclamato: “E ma così sembro una…” cadendo lei stessa nel pregiudizio. E lì il conduttore dichiara: “Non sembri sei …” Belen ride, ma non si sa se per reggere il tutto o perché non ha ben capito. Insomma, di pessimo gusto.

Questo passaggio non è sfuggito al critico letterario Gian Paolo Serino, che lo ha riportato su Dagospia, dicendo: “Non sembra essersene accorto nessuno. Potrei scrivere pagine intere su Teo Mammucari ma in questo caso stendiamo un velo pietoso e gli ricordiamo soltanto che la libertà di parola l’abbiamo ottenuta, adesso manca”. Insomma nello stesso programma in cui Belen parla di famiglia e racconta il grave episodio del giudice che, dal momento in cui porta l’ex in tribunale, le dice che questo filmato a luci rosse le avrebbe dato popolarità, arrivano anche segnali di sessismo.