Casavatore, è deceduta al Cardarelli la vittima dell'incendio scoppiato due giorni fa Morta la vittima dell'incendio a Casavatore. L'uomo aveva 42 anni ed è rimasta vittima del rogo divampato in casa insieme al padre Cronaca 11 Febbraio 2022

Questa mattina, a causa di complicazioni cliniche, il 42enne coinvolto nell’incendio è morto. Era ricoverato al Cardarelli dal 9 febbraio. La salma è stata restituita ai familiari.

Questa mattina verso le 7:45 a Casavatore in via San Pietro i Carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti presso un’abitazione dove per cause in corso di accertamento si era verificato un incendio.

Morta la vittima dell’incendio a Casavatore: i fatti

Nell’appartamento padre e figlio rispettivamente di 73 e 42 anni che sono stati trasportati presso l’ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita. Dai primi accertamenti pare ci sia stato uno scoppio e poi una fiammata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Casavatore.