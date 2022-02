0 Facebook Marito e moglie muoiono a 24 ore di distanza: un mese di agonia per Rino e Laura Cronaca 10 Febbraio 2022 16:04 Di redazione 1'

Sono morti a distanza di 24 ore Rino Perrinelli e Laura Sorio. La coppia era ricoverata da un mese in terapia intensiva, ma non ha superato la malattia. I due, 69 e 70 anni, sono morti presso l’ospedale di Villafranca.

I coniugi di Verona, originari di Lazise e residenti a Bussolengo, avevano scoperto di avere il Covid ma non erano vaccinati. Hanno chiesto un medico quando ormai era troppo tardi. I primi sintomi del virus sono stati molto pesanti a che probabilmente hanno condotto la coppia al decesso. Quando sono arrivati in ospedale le condizioni erano molto gravi

La vicenda ricorda quella di Irma Gilioli e Annibale Meneghelli, morti in ospedale a distanza di mezz’ora l’uno dall’altra. Nemmeno loro si erano vaccinati.