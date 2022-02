0 Facebook Non vede il marito in casa, lo cerca in garage e lo trova morto Cronaca 9 Febbraio 2022 16:36 Di redazione 1'

Dramma a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Una donna ha trovato il marito, un uomo di 50 anni, senza vita in garage. Prima l’ha cercato in casa, non trovandolo è andata a cercarlo e ha fatto la terribile scoperta.

L’uomo lavorava per un’azienda artigiana, nella giornata di lunedì ha approfittato del riposo settimanale per dedicarsi ad alcuni lavoretti in garage. La moglie, però, non vedendolo rientrare in casa, è andata subito a cercarlo. L’ha trovato in terra privo di sensi. Subito ha chiamato i soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Da un primo esame esterno sarebbero state escluse violenze, dunque il cinquantenne potrebbe essere morto per cause naturali. La notizia del decesso del cinquantenne ha sconvolto l’inera comunità. Oltre alla moglie, l’uomo lascia una figlia.