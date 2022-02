0 Facebook Incidente mortale all’altezza di Mondragone, chiusa la strada: coda di traffico Cronaca 8 Febbraio 2022 13:12 Di redazione 1'

Incidente tra due veicoli nella mattinata di questo martedì lungo la Strada Statale 7 Quater “Via Domitiana” in direzione Roma. Lo scontro, comunicato dall’Anas, è avvenuto all’altezza del km 23,500 a Mondragone in provincia di Caserta.

Incidente sulla Statale 7 via Domitiana, un morto

Ancora in corso le cause dell’incidente, una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima purtroppo non c’era più nulla da fare. A lavoro anche il personale dell’Anas per ristabilire la normale viabilità. La strada è stata chiusa al traffico temporaneamente.

Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, così da stabilire eventuali responsabilità. Ancora non è stata resa nota l’identità della vittima.