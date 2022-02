0 Facebook L’appello della mamma disperata: “Hanno rubato le ceneri della mia figlioletta. Vi prego restituitele” Cronaca 8 Febbraio 2022 12:49 Di redazione 1'

E’ un appello disperato quello di una mamma che chiede le vengano restituite le ceneri della figlioletta morta. Dopo aver subito un furto nella sua casa la donna si è resa conto che non c’era più l’urna contenete le ceneri della figlia.

Catherine Farrel-Breen, 31 anni, ha lanciato un messaggio per chiedere la restituzione delle ceneri della bimba nata morta. “”Se hai un cuore, per favore restituiscila”. I ladri hanno aperto la porta sul retro della casa di Birmingham e hanno portato via una Nintendo Switch e un barattolo contente monete, insieme all’urna.

A Birmingham Live la donna ha confessato: “Non ha alcun valore monetario, ma per me significa tutto il mondo. Chiedo a queste persone, se avete un cuore, per favore, restituitelo. Quello che è successo mi ha riportato tutto alla mente: il dolore della perdita di Phoenix. È come se stesse succedendo di nuovo”. Si tratta delle ceneri della prima figlia della donna nata morta 10 anni fa.