Giovanna Civitillo crolla in diretta tv, su Amadeus: “Momenti di luce, ma anche di ombra”

Crolla in diretta da Alberto Matano, Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus reduce dal successo del marito del Festival di Sanremo. Per il terzo anno consecutivo il conduttore è stato al timone della kermesse sonora italiana più importante, con risultati brillanti.

Giovanna Civitillo crolla in diretta tv dopo Sanremo

Durante il corso dell’intervista a La Vita in Diretta la donna, che con Amadeus ha un figlio, José, non ha trattenuto l’emozione e ha pianto a dirotto: “È che sono orgogliosa (di Amadeus, ndr). Se lo merita, è proprio bravo!”. A favore della compagna di Amadeus tutto il pubblico compresa Anna Pettinelli, ospite in studio.

Il conduttore, Alberto Matano, ha esclamato: