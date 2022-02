0 Facebook Litiga con il fidanzato, arriva in ospedale ferita: “Sono stata violentata”, ma è una bugia Cronaca 3 Febbraio 2022 15:44 Di redazione 1'

Un episodio assurdo è avvenuto dopo un litigio tra due fidanzati. La ragazza, dopo aver avuto un diverbio con il suo moroso ha deciso di ferirsi da sola, ma il suo gesto folle è stato ancora più eclatante.

Litiga con il fidanzato, si ferisce e inventa una bugia

La giovane, come riporta Perugia Today, ha deciso di tagliarsi con una lametta al volo e alla mani. Aveva paura che il ragazzo la lasciasse dopo il litigio e quindi ha deciso di porre rimedio inventando una cosa assurda. Oltre a ferirsi infatti la giovane si è recata in ospedale e ha finto di esser stata violentata da un tassista abusivo.

Dopo la visita con la ginecologa sono state avvisate le forze dell’ordine per cui la ragazza è stata interrogata. Troppe le contraddizioni e le cose che non tornavano per cui, messa sotto torchio, ha confessato di aver inventato tutto solo per non perdere il fidanzato.