0 Facebook Paura a Napoli, la madre non lo vede uscire dalla stanza e chiede aiuto: il figlio dà in escandescenza News 3 Febbraio 2022 18:13 Di redazione 1'

Si barrica in camera sua e non esce più, la madre preoccupata chiede aiuto, ma il figlio aggredisce un vigile del fuoco. I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per resistenza e violenza al pubblico ufficiale, Salvatore Galiero, 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Aggredisce Vigile del Fuoco

La madre aveva chiamato il 112 e chiesto aiuto dopo che non vedeva il figlio uscire dalla sua stanza, temendo fosse accaduto qualcosa. Quando sono stati allertati anche i vigili del fuoco il 42enne si è ripreso e in evidente stato di alterazione psicofisica ha colpito uno di loro con uno schiaffo al volto.

Galiero è stato bloccato, arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale. Il vigile del fuoco ha ricevuto una prognosi di 5 giorni.