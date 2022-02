0 Facebook Deceduta e ‘resuscitata’ in ospedale, la triste notizia in Campania: Carmela è morta davvero Carmela è morta davvero. La notizia della scorsa settimana: la signora era in terapia intensiva, la comunicazione e l'organizzazione del funerale Cronaca 2 Febbraio 2022 15:28 Di redazione 2'

Ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Maddaloni la signora Carmela Tartaglione ha perso la vita. Il suo decesso ha fatto scalpore visto che un’errata comunicazione da parte del nosocomio l‘aveva data per ‘resuscitata‘.

Carmela è morta davvero

In pratica, dopo il trasferimento in terapia intensiva, era stato detto ai familiari che Carmela era morta. Invece la donna era ancora viva. Oggi, secondo quanto riportato da Teleclub, la triste notizia: Carmela non ce l’ha fatta a causa del covid.

Carmela è morta davvero: la fake news

A raccontare la vicenda un amico di famiglia della paziente, originaria di Marcianise (località in provincia di Caserta). “Alle 3 e mezza di questa notte dal Covid Hospital i miei familiari ricevono una telefonata e vengono avvertiti che la signora per via di una crisi respiratoria veniva trasportata in terapia intensiva. Dopo 4 ore hanno telefonato nuovamente annunciando che il cuore non aveva retto e che c’era stato il decesso“.

Carmela è morta davvero: i funerali

Prima della telefonata fatta dall’ospedale in merito al ‘ritorno in vita’ della signora Tartaglione, i familiari avevano anche già organizzato i funerali. Poi la notizia: “Scusate ci siamo sbagliati, la signora Carmela è viva e ora ve la mostriamo“.

Carmela è morta davvero: le parole della dottoressa

“Sono due situazioni diverse. Abbiamo istituito commissione di indagine specifica perchè questo non possa più accadere. Al momento escludiamo una criticità di tipo organizzativo. Stiamo valutando una serie di comportamenti e situazioni di singoli dipendenti e su questo punto stiamo facendo una serie di verifiche“, ha detto a Pomeriggio Cinque la dottoressa Leoncini.