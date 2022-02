0 Facebook Aversa, è lutto per la morte della professoressa Lucia Iorio: “Mancherai a tutti” È morta Lucia Iorio. La scomparsa della donna 71enne ha sconvolto l'intera comunità. Tanti i messaggi d'affetto e cordoglio Cronaca 2 Febbraio 2022 15:50 Di redazione 1'

È lutto ad Aversa. La cittadina è stata sconvolta dalla scomparsa di Lucia Iorio, professoressa 71enne dell’Istituto Alberghiero. La donna era molto stimata e conosciuta. Toccante il messaggio d’addio del nipote.

“Sei stata geniale zia Lucia, sopra le righe, ironica e di uno spessore culturale come pochi. La morte rende tutti uguali, è vero, e ci sono momenti di intimità che cogli, come lo sguardo di un marito che guarda per l’ultima volta la moglie, o di un figlio che non vuole lasciare quel corpo“.

“Sei stata geniale zia Lucia, sopra le righe, ironica, di uno spessore culturale come pochi. Io sono sempre stata come te, dicevano che da giovani ci assomigliavamo…tu eri Iorio pura, come lo sono io , come lo è papà e come nonno Salvatore. Mi mancherai molto di più di quello che immagini. Ciao Zia Lucia“.