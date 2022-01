0 Facebook Un’altra donna ‘resuscitata’ in Campania, era pronto il funerale poi la telefonata: “Carmela è viva” Donna resuscitata all'ospedale di Maddaloni. Era tutto pronto per il rito funebre quando è arrivata la telefonata alla famiglia Cronaca 31 Gennaio 2022 14:24 Di redazione 1'

È stata dichiarata deceduta ma poi è arrivata la smentita. La notizia è stata riportata da EdizioneCaserta. Protagonista Carmela Tartaglione, ad oggi ricoverata presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Maddaloni.

Donna resuscitata all’ospedale di Maddaloni

A raccontare la vicenda un amico di famiglia della paziente, originaria di Marcianise (località in provincia di Caserta). “Alle 3 e mezza di questa notte dal Covid Hospital i miei familiari ricevono una telefonata e vengono avvertiti che la signora per via di una crisi respiratoria veniva trasportata in terapia intensiva. Dopo 4 ore hanno telefonato nuovamente annunciando che il cuore non aveva retto e che c’era stato il decesso“.

Donna resuscitata all’ospedale di Maddaloni: i funerali

Prima della telefonata fatta dall’ospedale in merito al ‘ritorno in vita’ della signora Tartaglione, i familiari avevano anche già organizzato i funerali. Poi la notizia: “Scusate ci siamo sbagliati, la signora Carmela è viva e ora ve la mostriamo“.