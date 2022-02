0 Facebook Rosa Alfieri, trovata morta in casa del vicino: si cerca l’uomo per il femminicidio a Grumo Nevano Cronaca 1 Febbraio 2022 21:58 Di redazione 1'

Rosa Alfieri, 23 anni, è stata trovata morta, probabilmente strangolatoria dal vicino di casa che ora è in fuga. Questa è l’ipotesi più probabile al momento.

La giovane è stata ritrovata senza vita in casa a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, in ci risorgimento intorno alla ore 18.

Morta Rosa Alfieri, è caccia al vicino

A quanto pare il vicino di casa sarebbe scappato dopo il ritrovamento della giovane morta proprio all’intento del suo appartamento. I carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei residenti della zona e sarebbero sulle tracce dell’uomo.