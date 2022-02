0 Facebook Rosa Alfieri, morta nel letto in casa, ha segni di violenza: è caccia al vicino nel Napoletano Cronaca 1 Febbraio 2022 20:25 Di redazione 1'

Roda Alfieri, 23 anni, è stata ritrovata senza vita in casa a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Poco dopo le 18 i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere in via Risorgimento e stanno ora indagando qu quello che risulterebbe essere un omicidio.

Morta Rosa Alfieri, è caccia al vicino

A quanto pare il vicino di casa sarebbe scappato e sul corpo della donna sarebbero stati ritrovati segni di violenza, riconducibili allo strangolamento. Come riporta Nano Tv, in un video girato all’esterno del palazzo in cui è avvenuto l’orrore, oltre ai carabinieri c’è anche la polizia di Stato e la polizia municipale, e i sanitari del 118.

I carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei residenti della zona e sarebbero sulle tracce dell’uomo.