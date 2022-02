0 Facebook Grande Fratello Vip, spunta il colpo di scena sul copione di Delia e Alex: “Lascio la casa” Spettacolo 1 Febbraio 2022 15:13 Di redazione 2'

Delia Duran e Alex Belli ci sono o ci fanno? E’ tutta finzione o realmente la coppia è stata in balia della crisi? Tutto potrebbe essere ricondotto a un foglio sospetto spuntato questa mattina in regia. A notarlo è stata Manila Nazzaro che a condiviso la scoperta con Davide Silvestri e Miriana Trevisan. Il concorrente sembrava anche abbastanza incredulo per quello che aveva appena letto.

Dalle loro parole pare proprio che sul copione ci fosse la storia di Alex, Delia e Soleil. A quel punto la regia ha richiamato Manila in regia per farsi consegnare il foglio con sopra probabilmente il copione di Belli. Questa non è di certo una novità infatti sa sapeva già che Alex avrebbe lasciato il programma e probabilmente gli autori ne hanno approfittato per un colpo di scena.

Copione al Grande Fratello Vip

Anche Delia Duran, dal canto suo, non ne può più della casa del Grande Fratello Vip e ha deciso di uscire. Queste le parole confessate a Manila: “Voglio andare via da qui – ha spiegato – la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose e queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amo”.