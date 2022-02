0 Facebook Luca Abete aggredito con la sua troupe a Pollena Trocchia da titolare distributore gpl Cronaca 1 Febbraio 2022 08:04 Di redazione 1'

Luca Abete è stato aggredito dal titolare di un distributore di gpl a Pollena Trocchia, provincia di Napoli. Il video della violenza nei confronti dell’inviato di Striscia la Notizia e della sua troupe è stato trasmesso nella puntata di lunedì sera del Tg Satirico.

Aggressione Luca Abete a Pollena Trocchia

Abete era andato a chiedere spiegazioni al titolare riguardo a una presunta pratica in uso in quel distributore. Da diverse segnalazioni ricevute dall’inviato, sembrerebbe che l’uomo riempia le bombole di gas “a occhio”. Una pratica che sarebbe molto diffusa, fuori legge e molto pericolosa perché potrebbe causare una forte esplosione.

Quando Abete è arrivato sul posto, la situazione è degenerata in poco tempo. Il titolare ha aggredito l’inviato di Striscia e il suo cameraman con la giraffa del microfono: “Ve ne dovete andare”, gridava. Luca Abete e la troupe sono stati costretti ad andare via per evitare il peggio.

Il video dell’aggressione a Luca Abete a Pollena Trocchia