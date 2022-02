0 Facebook Sperona auto carabinieri con auto e scappa, bloccato dal traffico: aveva violato anche la quarantena Cronaca 1 Febbraio 2022 08:24 Di redazione 1'

Poteva finire in tragedia quanto avvenuto nella serata di lunedì sull’Asse Mediano dove i carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania sono intervenuti dopo l’1.30 di notte in seguito alla segnalazione di un incidente. I militari, nonostante la scarsa visibilità, adottando tutte le precauzioni che la situazione richiedeva, hanno effettuato i rilievi del caso.

Fugge sull’Asse Mediano e urta auto dei carabinieri

Mentre stavano operando un Suv, con a bordo un 33enne, percorreva la strada a velocità sostenuta. I carabinieri gli hanno intimato di rallentare, ma il conducente ha proseguito dritto, colpendo la fiancata sinistra della gazzella. La vettura ha continuato a correre finché non è stata fermata dal traffico che si era creato per via dell’incidente. L’uomo, originario di Pozzuoli e già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale flegreo.

Qui gli sono stati sottoposti gli esami tossicologici ed alcolemici. E’ stato denunciato non solo per omissione di soccorso rispetto all’incidente stradale e danneggiamento della vettura militare, ma anche per aver violato la quarantena. Era infatti segnalato come positivo al Covid-19 per cui gli era vietato uscire di casa.