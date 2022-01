0 Facebook Tomba di Diego Armando Maradona abbandonata, le foto delle condizioni in cui si trova Cronaca 31 Gennaio 2022 22:33 Di redazione 2'

Una foto della tomba di Diego Armando Maradona sta facendo il giorno dei social e suscitando polemiche dall’Argentina all’Italia. Lo scatto, di Andrea Gamarnik, ha mostrato come la tomba sia in stato di abbandono e subito ha fatto il giro dei social.

La struttura cimiteriale in cui è situata la tomba dell’ex Pibe de Oro si trova nella località di Bella Vista, ma mentre all’esterno ci sono foto e dediche per l’ex campione, all’interno tutto tace.“Sono andata a vedere e a portare una farfalla di ceramica sulla tomba di Maradona. C’erano tre mazzi di fiori secchi. Solo quello. Ma fuori… fuori dal cimitero, sì. Murales in tutto il quartiere. Quello all’angolo è bellissimo”, ha scritto sui social.

Tomba di Diego Armando Maradona abbandonata

La denuncia ha subito suscitato le ire vero la famiglia di Maradona, ma Dalma e Giannina erano in Arabia Saudita, invitate ad assistere alla Maradona Cup. Dalla è poi stata prima inItalia per le riprese sulla serie dedicata al padre e poi negli Stati Uniti dalla mamma e dalla sorella per le vacanze di Natale a Miami. In Argentina è poi rimasta in isolamento con il marito, Andrès Cardarelli, positivo al Covid. La sorella e la mamma invece sono ancora a Miami. Insomma la famiglia non avrebbe visitato la tomba da molto tempo.

Jana Maradona, l’altra figlia, è invece in Spagna con la madre, Valeria Sabalain. Veronica Ojeda, è a Miami con Dieguito Fernando. Diego Junior è in Italia.