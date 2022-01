0 Facebook Esce fuori al balcone per scrollare la tovaglia, perde equilibrio e cade nel vuoto: Vito Mele muore a 63 anni Cronaca 29 Gennaio 2022 19:19 Di redazione 1'

Pranzo finisce male, un uomo ha perso la vita precipitando nel vuoto dal balcone di casa sua mentre stava scrollando una tovaglia. E’ accaduto questo sabato pomeriggio a Conegliano, nel Trevigliano.

Vito Mele precipita nel vuoto dal balcone di casa e muore

La vittima, dopo aver mangiato, era uscita fuori al balcone per scrollare la tovaglia dalle briciole, un’azione che compie moltissima gente. L’uomo probabilmente ha perso l’equilibrio, è precipitato nel cortile del palazzo ed è morto. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a raccogliere alcune testimonianze, è esclusa la responsabilità di altre persone. L’ipotesi è che si sia trattato di un terribile incidente domestico.

L’uomo, 63 anni, si chiamava Vito Mele ed era originario della Puglia. La salma è stata trasferita nell’ospedale locale dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.