0 Facebook Schianto tra due vetture, auto finisce in una scarpata: Federica Lorenzetti muore a 26 anni Cronaca 29 Gennaio 2022 19:06 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle nostre strade. Una giovane di 26 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Si trovava sul lato passeggero di un’auto quando questa si è schiantata contro un’altra vettura finendo in una scarpata.

Federica Lorenzetti muore a 26 anni in un incidente

E’ accaduto nella tarda serata di venerdì nel Ferrarese. La giovane vittima si chiamava Federica Lorenzetti ed era residente a Ostellato. L’auto viaggiava sulla superstrada tra il capoluogo estense e Porto Garibaldi. Per dinamiche che sono ancora da chiarire si è scontrata con un’altra vettura, finendo in una piccola scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo della ragazza dalle lamiere.

Purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Rimasto ferito un uomo di 55 anni che è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. La notizia della morte di Federica Lorenzetti si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano la 26enne.