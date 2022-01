0 Facebook Giugliano, trovato cadavere di un 38enne in strada in una pozza di sangue: è giallo Cronaca 29 Gennaio 2022 11:31 Di redazione 1'

Questa mattina il cadavere di un uomo è stato trovato in strada a Giugliano, in provincia di Napoli. Il corpo senza vita di un 38enne era riverso in una pozza di sangue in via Mattia Coppola, in uno spiazzale che è chiuso al traffico.

Cadavere di un 38enne ritrovato in strada a Giugliano

Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Giugliano e i soccorsi. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La vittima, un 38enne di origini ghanesi, potrebbe essere stato vittima di un’aggressione, da qui il quantitativo di sangue ritrovato vicino al cadavere.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi e proseguono le indagini della Polizia per far luce su quanto accaduto.