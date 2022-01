0 Facebook Rapporti intimi in auto in pieno giorno a Sant’Antimo, coppia ‘focosa’ denunciata: “Ci sono bambini” Cronaca 29 Gennaio 2022 11:43 Di redazione 1'

Si sono lasciati andare alla passione senza curarsi di trovarsi in un luogo pubblico, in pieno giorno, e frequentato da genitori e bambini. Una coppia ‘focosa’ è stata denunciata per aver consumato atti osceni nella loro vettura a Sant’Antimo.

Coppia ha rapporti in auto in via Roma a Sant’Antimo

Sono stati sorpresi proprio mentre avevano un rapporto intimo nella centrale via Roma del comune nel Napoletano. La coppia, una 32enne e un 35 enne di origini ucraine, non curanti che fossero presenti molti passanti, tra cui anche bambini, hanno ceduto alla passione.

Intervenuti sul posto i carabinieri della caserma di Sant’Antimo li hanno invitati a ricomporsi e dopo averli identificati, sono stati entrambi denunciati per atti osceni in luogo pubblico.