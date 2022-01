0 Facebook Porta il cadavere dello zio alle Poste per prelevare la pensione: “Credevo che fosse vivo” News 25 Gennaio 2022 15:32 Di redazione 2'

Un episodio che ha destato molto scandalo. L’uomo ha portato il cadavere alle Poste per ritirare la pensione, e quel corpo senza vita era proprio dello zio. Declan Haughney è l’uomo che ha portato insieme all’amico lo zio in un ufficio postale irlandese per prendere i soldi.

La comunità di Carlow, a sud di Dublino, stenta ancora a credere a quanto accaduto. La polizia non ha emesso nessun provvedimento contro l’uomo che ha rilasciato un’intervista all’Irish Mirror:

“Perché avrei dovuto derubare mio zio? Ho 40 anni, non sono un bambino, né un ragazzino. Non sono un idiota a entrare in Posta con un morto per riscuotere i suoi soldi. Non sono matto. Stava male ma non sapevo fosse morto, pensavo fosse ancora vivo”.

L’uomo avrebbe portato lo zio morto in Posta per prendere i soldi trascinandolo con i piedi insieme a un complice. I sospetti su di lui sono più che forti dal momento che in passato ha avuto problemi di droga ed è stato denunciato da una zia per aver rubato una carta di credito. Testimoni inoltre riferiscono di aver visto i due trascinare l’uomo per tutto il tragitto mentre il medico legale conferma la morte naturale avvenuta qualche ora prima.