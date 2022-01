0 Facebook Donna di 37 anni incinta al nono mese si lancia nel vuoto, il marito: “Travolta dal lavoro” Cronaca 29 Gennaio 2022 11:00 Di redazione 2'

Sgomento e dolore da parte della famiglia della donna di 37 anni incinta al nono mese che si è lanciata nel vuoto da un appartamento al nono piano di un edificio a Torino. Era a telefono con una collega che improvvisamente non ha sentito più la sua voce e ha lanciato l’allarme.

Donna incinta al nono mese si lancia nel vuoto, un biglietto ai colleghi

La donna, una commercialista, si era lanciata nel vuoto e l’impatto non le ha lasciato scampo. Aveva lasciato in casa un biglietto per i suoi colleghi in cui dava alcune disposizioni sul lavoro e i suoi clienti. E proprio il lavoro, secondo il marito, avrebbe travolto di paure la 37enne. “Il lavoro l’ha travolta. Mia moglie amava tantissimo la sua professione. Lo faceva con passione ma lavorava troppo. Non sapeva dire di no. Questo l’ha distrutta”, queste le parole di Giuliano Tosco a Repubblica.

La suocera ha invece sottolineato come avesse paura di non riuscire a gestire tutti questi cambiamenti: “Temeva di non saper gestire tutto, anche se noi le avevamo garantito tutto l’aiuto possibile, ma lei si sentiva lo stesso soverchiata” . Non sono chiare le ragioni del gesto, anche un collega spiega che temeva di non poter gestire impegni di lavoro e familiari: “Diceva di stare bene, che era tutto a posto Noi siamo sempre stati pronti ad aiutarla. Sapevo che tutto questo la preoccupava e le avevo assicurato che ci saremmo presi in carico i suoi clienti per il tempo necessario quando avesse dovuto assentarsi”.