Giovane madre napoletana muore in un incidente, addio ad Angela Saulino: aveva 37 anni
25 Gennaio 2022

Si chiamava Angela Saulino la giovane madre napoletana che questa mattina ha perso la vita in un grave incidente stradale. Era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, sulla Provinciale 230 all’altezza della Reggia di Carditello, si è scontrata contro un furgone. E’ stato necessario l’arrivo dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere, ma purtroppo per lei non c’era più nulla da fare. Ferite le persone a bordo dell’altro mezzo.

Angela Saulino perde la vita a 37 anni in un incidente

Angela Saulino aveva 37 anni, era originaria di Visciano, comune in provincia di Napoli ed era un’insegnante che lavorava a Castel Volturno. Molto attiva nel sociale era una delle responsabili di un’associazione che si occupa dell’inclusione dei bambini autistici. La 37enne lascia il marito e una bambina piccola.

Non appena la notizia della sua tragica morte si è diffusa, sono comparsi moltissimi messaggi di cordoglio in suo ricordo. In tanti la descrivono come una grande lavoratrice, una donna dall’animo buono e una madre amorevole. “In questo momento di dolore e smarrimento, il Presidente, il Consiglio Direttivo e i soci dell’Associazione Ciò che vedo in Città-SMCV esprimono le più sentite condoglianze per l’improvvisa e prematura scomparsa di Angela Saulino”, “Sono senza parole. Non so che dire. Stordito. Non riesco a crederci. Ciao Angela Saulino ricorderò sempre la tua gentilezza e simpatia”, queste e tante altre le parole in suo ricordo.