Malore fatale, Antonio Parisi muore a 50 anni: la corsa in ospedale e il dramma Cronaca 28 Gennaio 2022

Aveva detto ai familiari di non sentirsi bene, immediata la corsa in ospedale ma purtroppo per Antonio Parisi non c’è stato nulla da fare, è morto nell’ospedale di Capua, in provincia di Caserta.

Dolore a Bellona per Antonio Parisi, morto a 50 anni

Originario di Bellona, aveva 50 anni. Era molto conosciuto dalla comunità anche per il suo lavoro, era specializzato nella lavorazione dell’alluminio. Parisi aveva detto alla famiglia di avvertire forti dolori alla testa e al torace.

Così avevano deciso di andare in ospedale per un controllo, ma purtroppo è morto poco dopo il suo arrivo. I funerali di Antonio Parisi saranno celebrati sabato pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di San Secondino a Bellona. La notizia del decesso del 50enne ha sconvolto l’intera comunità, numerosi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. Ricordato da tutti come padre e marito esemplare. “Non ci sono parole e uno strazio …. un abbraccio forte Antonio parisi un addio a te grande uomo grande amico GRANDE PAPÀ nostro…..”, queste e tante altre le parole per il 50enne.